Hatay'da Habib-i Neccar anma yürüyüşü

Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, (DHA)- Hatay’da bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Habib-i Neccar'ı anma etkinlikleri kapsamında halk yürüyüşü gerçekleştirildi.

Halk yürüyüşüne Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim’de bahsedilen kişi olduğu öne sürülen Habib-i Neccar'ı tanıtma amacıyla yapılan etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş Antakya'da Habib-i Neccar Dağı eteklerinde bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait Habib-i Neccar Sosyal Tesisleri’nde başladı. Büyük ilgi gören yürüyüş Kurtuluş Caddesi üzerinden devam edip, Habib-i Neccar Camii’nde son buldu.

