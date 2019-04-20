Hatay’da Hamursuz Bayramı kutlandı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’da, Museviler'in Mısır’da 20 yıl süren esaretlerinin bitmesini temsil eden ve Musevilerce 'Özgürlük Bayramı' olarak da anılan Pesah (Hamursuz) Bayramı kutlandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya’da bulunan Musevi Havrası’nı ziyaret ederek, Musevi vatandaşların Pesah Bayramı'nı kutladı. Vali Doğan, “Musevi kardeşlerimizin Mısır’dan özgürlüğe geçişlerini anlatan bir bayram. Bayramlar bizim birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, sevinçlerimizin, mutluluklarımızın zirve yaptığı dönemler. Bu coğrafya herkese yetebilecek nitelikte, verimlilikte bir coğrafya. Yeter ki insanlar kardeşçe yaşamasını bilebilsinler. Buradaki yaşantıya baktığımızda, hemen karşıda cami, onun karşısında kilise ve havra ile aynı coğrafya içerisinde, aynı semt içerisinde, huzur içinde yaşanabiliyor. İnsanlar dinlerini özgürce yaşamak istek ve arzusunda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da biz, bütün cemaatlerin özgürce dini ibadetlerini yapabilmesi için her türlü ortamı hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Ben tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara diliyorum” dedi.

Musevi Cemaati Başkanı Şaul Cenudioğlu da şöyle konuştu:

“Pesah yani hamursuz bayramımız, özgürlüğün bayramı olarak bilinir. Çünkü 20 yıl süren Mısır’daki esaretten çıkmamızı anımsatır. Pesah, Yahudi milletinin doğuşu sayılır. Onların mücadeleleri ve kimliklerine sahip çıkmaları, 3 bin 300 yıldır Yahudi bilincinin temelini oluşturur. Bu vesile ile Musa Peygamber'in önderliğinde, 20 yıllık esaretten özgürlüğe, uzun ve yorucu bir yolculuk esnasında, ellerindeki hamuru suyla yoğurup mayalamadan yediler. Bizler de atalarımızın çekmiş olduğu nice zorluğu anmak için sekiz gün mayalanmamış ekmek yemekteyiz. Bayramımızın ülkemizde ve dünyada, huzur ve kardeşliğe vesile olmasını Allah’tan dilerim. Dün Müslüman kardeşlerimizin kutlamış olduğu Beraat Kandili’nin de bütün Müslüman alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından Musevi vatandaşlar, Hatay Valisi Rahmi Doğan, MKÜ Rektörü Hasan Kaya, İl Müftüsü Hamdi Kavilliolu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin ve semavi din temsilcilerine, mayasız etmek ve çay ikram etti.