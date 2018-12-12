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Hatay'da hasta nakil aracı devrildi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 22:54 | Son Güncelleme

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, Suriye uyruklu kişiyi taşıyan hasta nakil aracı devrildi.

Hatay'da hasta nakil aracı devrildi: 3 yaralı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Altınözü ilçesinde, Suriye uyruklu kişiyi taşıyan hasta nakil aracı devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Altınözü-Antakya yolunun Enek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.A. yönetimindeki Hatay Devlet Hastanesi'ne ait hasta nakil aracı, Suriyeli hastayı hastaneye naklederken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada H.A. ile birlikte Suriye uyruklu hasta ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hatay'da hasta nakil aracı devrildi: 3 yaralıHatay'da hasta nakil aracı devrildi: 3 yaralı

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