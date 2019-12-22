HABER

Hatay'da hava ulaşımına sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 10:25 | Son Güncelleme

Hatay'da hava ulaşımına sis engeli

Hatay'da sis nedeniyle bazı uçak seferi iptal edildi.

Hatay’ın Antakya, Belen, İskenderun ve Kırıkhan ilçesinde etkili olan yoğun sis, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulu nedeniyle Hatay Havalimanı'ndan gerçekleşmesi gereken karşılıklı uçuşlar iptal edildi.

İlçede gece saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sis nedeniyle İskenderun-Antakya kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri kentin birçok yerinde görev alarak sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradıKendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradı
Gassallık yaptıklarını duyanlar, ürküyorGassallık yaptıklarını duyanlar, ürküyor
Polis mahalle mahalle gezerek "KADES"i yüklüyorPolis mahalle mahalle gezerek "KADES"i yüklüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antakya hatay sis

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

Adana’da bin polisle uygulama!

Adana’da bin polisle uygulama!

Uludağ'a çıkacaklar dikkat! Teleferik seferleri durdu

Uludağ'a çıkacaklar dikkat! Teleferik seferleri durdu

Yargıtay çifte müebbeti onadı! Soluğu kızıyla eşinin mezarlığında aldı

Haberi duyunca soluğu mezarlıkta aldı

Servis minibüsü, halk otobüsü ve otomobile çarptı

Servis minibüsü, halk otobüsü ve otomobile çarptı

Uludağ'da orman yangını! Alevler yayıldı

Uludağ'da orman yangını! Korkutan gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.