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Hatay'da "Hayata Fırsat" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 13:36 | Son Güncelleme

AB tarafından finanse edilen proje kapsamında, Suriyelilerin de yer aldığı 600 kişiye istihdam ve temel yaşam becerileri eğitimi veriliyor - Proje Koordinatörü Nuran Torun Atış: - "İş kurmak isteyenlere eğitim ve hibe desteği veriyoruz"

Hatay'da, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Hayata Fırsat" projesi kapsamında, Suriyelilerin de yer aldığı 600 kişi, gruplar halinde istihdam ve temel yaşam becerileri eğitimi alıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Göç Örgütü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje doğrultusunda, 600 kişiye, Antakya'daki bir otelin salonunda "Kamu İstihdam Hizmetleri ve Temel Yaşam Becerileri" eğitimi veriliyor.

Türkiye'deki çalışma mevzuatı, istihdam hizmetleri, iş arama becerileri, katılımcıların günlük hayatta ihtiyaç duyacakları bilgiler, eğitim imkanları, sağlık hizmetleri ve toplumsal cinsiyet gibi konularda temel bilgiler aktarılan eğitimin, ay sonuna kadar gruplar halinde devam etmesi planlanıyor.

Proje Koordinatörü Nuran Torun Atış, yaptığı açıklamada, kişilere fırsat vermek için birçok kanaldan destek sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Atış, proje kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Türk ve Suriyelilerin mesleki becerilerini geliştirmek için birçok kurumla iş birliği yaptıklarını vurgulayan Atış, "İş kurmak isteyenlere eğitim ve hibe desteği veriyoruz. Nihai amacımız her bir vatandaşımızın ve göçmenin, statüsü her ne olursa olsun Türkiye'de ikamet eden her bir bireyin, işlere erişimini kolaylaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim hatay Suriyeliler

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