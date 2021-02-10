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Hatay’da helikopterli trafik denetimi

10.02.2021 17:37 | Son Güncelleme:
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Hatay’da helikopterle yapılan trafik denetimlerinde 12 sürücüye ve 8 tescil plakasına toplam 7 bin 284 TL , trafik ve idari para cezası uygulandı.Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Havacılık Dairesi Başkanlığına ait helikopterle, trafiğin yoğun olduğu kara yollarında denetim yaptı.Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan’ın da katıldığı denetimlerde, helikopterden kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere karadaki ekiplerce cezai işlem uygulandı.Toplam 2 saat uçuş gerçekleştiren hava ekibi, emniyet kemeri kullanmayan, cep telefonuyla konuşan, emniyet şeridi ile banketleri acil ve zorunlu haller dışında kullanan sürücüleri tespit etti.

Hatay’da helikopterle yapılan trafik denetimlerinde 12 sürücüye ve 8 tescil plakasına toplam 7 bin 284 TL , trafik ve idari para cezası uygulandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Havacılık Dairesi Başkanlığına ait helikopterle, trafiğin yoğun olduğu kara yollarında denetim yaptı.
Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan’ın da katıldığı denetimlerde, helikopterden kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere karadaki ekiplerce cezai işlem uygulandı.
Toplam 2 saat uçuş gerçekleştiren hava ekibi, emniyet kemeri kullanmayan, cep telefonuyla konuşan, emniyet şeridi ile banketleri acil ve zorunlu haller dışında kullanan sürücüleri tespit etti. Denetimlerde 12 sürücüye ve 8 tescil plakasına toplam 7 bin 284 TL trafik ve idari para cezası verildi.
Ekipler, denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı.

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