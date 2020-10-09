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Hatay’da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 16:18 | Son Güncelleme

Hatay’ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde yaşanan ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Arsuz ilçesi Uluçınar Mahallesinde 2 ikamette ve İskenderun ilçesindeki Dumlupınar Mahallesinde bir ikamette yaşanan hırsızlık olayını gerçekleştiren faillerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, teknik takip sonucu Arsuz ilçesinde yaşanan hırsızlık olayının şüphelisi olarak S.Ö, H.C.Ç, A.N.Ç ile İskenderun’daki hırsızlık olayın zanlısı olarak A.Ş’yi yapılan operasyonlarla yakalandı.Zanlıların bulunduğu adreslerde yapılan aramada tabanca, 5 adet telefon, çalıntı olduğu değerlendirilen 42 adet güneş gözlüğü, 2 adet kol saati, çok sayıda parfüm ve bileklik bulundu.Adli makamlara sevk edilen zanlılardan S.Ö, H.C.Ç, A.N.Ç çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay’ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde yaşanan ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Arsuz ilçesi Uluçınar Mahallesinde 2 ikamette ve İskenderun ilçesindeki Dumlupınar Mahallesinde bir ikamette yaşanan hırsızlık olayını gerçekleştiren faillerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, teknik takip sonucu Arsuz ilçesinde yaşanan hırsızlık olayının şüphelisi olarak S.Ö, H.C.Ç, A.N.Ç ile İskenderun’daki hırsızlık olayın zanlısı olarak A.Ş’yi yapılan operasyonlarla yakalandı.
Zanlıların bulunduğu adreslerde yapılan aramada tabanca, 5 adet telefon, çalıntı olduğu değerlendirilen 42 adet güneş gözlüğü, 2 adet kol saati, çok sayıda parfüm ve bileklik bulundu.
Adli makamlara sevk edilen zanlılardan S.Ö, H.C.Ç, A.N.Ç çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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