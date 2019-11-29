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Hatay’da hurda deposu kundaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 02:59 | Son Güncelleme

Hatay’da kundaklanan hurdacı deposu kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi 352 sokakta bulunan hurda deposunda 01.00 sıralarında yangın çıktı.

Hatay’da kundaklanan hurdacı deposu kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi 352 sokakta bulunan hurda deposunda 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, hızla büyüyerek deponun tamamını sardı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri gören çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Hatay büyükşehir itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede etti. Depoda mahsur kalanların olması ihtimaliyle içeride arama yapıldı.
Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, depo kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi bulunan yangınla ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

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