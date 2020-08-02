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  4. Hatay'da husumetli iki ailenin arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Hatay'da husumetli iki ailenin arasında silahlı kavga: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 21:43 | Son Güncelleme

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, husumetli olan iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Hatay'da husumetli iki ailenin arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Olay, öğleden sonra Sivrikavak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

6 KİŞİ YARALANDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kavganın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı. (DHA)

Hatay'da husumetli iki ailenin arasında silahlı kavga: 6 yaralı

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