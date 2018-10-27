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Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 23:09 | Son Güncelleme

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

İskenderun-Antakya kara yolu Bakras Mahallesi mevkisinde, Umut K.'nin kullandığı 31 LE 505 plakalı otomobil ile Hayriye K. yönetimindeki 31 NB 467 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından Hayriye K.'nin idaresindeki otomobil, refüje savruldu. Kazada, Umut K.'nin kullandığı araçta bulunan anne ve babası ile yoldan geçen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay trafik kazası

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