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Hatay’da ikinci teröristte etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 23:20 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada patlama meydana geldi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada patlama meydana geldi. Teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken, kaçan terörist de yakalanarak etkisiz hale getirildi.
Olay, İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinde polis ekipleri Payas’ta uygulama noktasına saldırı girişiminde bulunan teröristlerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Otomobilde bulunan 2 terörist ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında patlama meydana gelirken, olayda İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve 2 vatandaş yaralandı. Teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken, diğeri ise kaçtı. İskenderun ilçesindeki bir meslek lisesinde sıkıştırılan terörist, emniyet ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
İkinci teröristin de yakalanmasının ardından ilçede büyük sevinç yaşanırken, vatandaşlar teröre lanet eden sloganlar attı.

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