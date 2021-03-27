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Hatay’da ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı

27.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın merkez ilçesi yürekleri ağza getiren kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Rüstem Tüme Paşa Caddesi Kemal Çipe Camisi önünde hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, yoldaki yayaya çarpmaktan kurtuldu ancak karşıdan gelen kargo arabasından kaçamadı.

Hatay’ın merkez ilçesi yürekleri ağza getiren kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Rüstem Tüme Paşa Caddesi Kemal Çipe Camisi önünde hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, yoldaki yayaya çarpmaktan kurtuldu ancak karşıdan gelen kargo arabasından kaçamadı. Çarpma sonucu motordan düşen şahıs, kargo aracının altına girmekten de son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasında anbean kaydedildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Yaralı, ilk müdahalenin ardından Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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