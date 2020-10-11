Hatay’da iş yerine silahlı saldırının zanlısı yakalandı

Hatay’ın Defne ilçesinde iş yerine silahlı saldırıda bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniçağ Mahallesi’nde 9 Ekim günü saat 22.00 sıralarında işletmeciliğini G.T isimli şahsın yaptığı lokantaya kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla 5 el ateş edilmesiyle ilgili Olay Yeri İnceleme ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timlerinin yaptığı inceleme ve araştırma sonucunda şüphelinin iş yeri sahibi ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan S.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli, saklandığı Yeniçağ Mahallesi’nde suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

