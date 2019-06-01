Hatay’da jandarmadan Hint keneviri operasyonu: 4 gözaltı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altınçağ ve Kuzuculu mahallelerinde belirlenen 4 ayrı evde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda evin bahçe ve evlerin damlarında ekili vaziyette 180 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 710 gram satışa hazır kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, Hint keneviri bitkilerini köklerinden sökerek imha ederken, Olayın şüphelisi olarak 4 şahsı gözaltına aldı. Zanlıların işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

