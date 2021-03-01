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  4. Hatay’da kaçak avlanan 8 kişiye 13 bin 56 lira para cezası

Hatay’da kaçak avlanan 8 kişiye 13 bin 56 lira para cezası

01.03.2021 11:05 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kaçak avlanan 8 kişiye, 13 bin 56 lira para cezası uygulandı.İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ilçeye bağlı Yeşilyazı Mahallesi’nde 8 kişinin kaçak avcılık yaptığını belirledi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi görevlileriyle bölgeye giden ekipler, Z.S., A.K., I.B., A.K., M.D., A.Ö., F.D.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kaçak avlanan 8 kişiye, 13 bin 56 lira para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ilçeye bağlı Yeşilyazı Mahallesi’nde 8 kişinin kaçak avcılık yaptığını belirledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi görevlileriyle bölgeye giden ekipler, Z.S., A.K., I.B., A.K., M.D., A.Ö., F.D. ve H.A.’yı yanlarındaki av malzemeleriyle yakaladı.
8 kişiye izinsiz avlandıkları gerekçesiyle 6 bin 176 lira, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de 6 bin 880 lira ceza uygulandı.

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