HABER

Hatay’da kaçak göçmen taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 11:19 | Son Güncelleme

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde kaçak göçmen taşıdığı belirlenen kamyonetin takla atarak devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Görentaş Mahallesi’nden Antakya yönüne giden 31 AAY 875 plakalı kamyonet, Yayladağı-Antakya Karayolu’na 500 metre kala kontrolden çıkarak takla atıp devrildi.Araçta bulunan kişiler etrafa savrulurken, yaralanan 11 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların Suriye uyruklu oldukları, Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtikleri ve büyük şehirlere gitmeye çalıştıkları öğrenildi.

Hatay’da kaçak göçmen taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde kaçak göçmen taşıdığı belirlenen kamyonetin takla atarak devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Görentaş Mahallesi’nden Antakya yönüne giden 31 AAY 875 plakalı kamyonet, Yayladağı-Antakya Karayolu’na 500 metre kala kontrolden çıkarak takla atıp devrildi.
Araçta bulunan kişiler etrafa savrulurken, yaralanan 11 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların Suriye uyruklu oldukları, Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtikleri ve büyük şehirlere gitmeye çalıştıkları öğrenildi. Kaza sonrası araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay’da kaçak göçmen taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı

Hatay’da kaçak göçmen taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı

Hatay’da kaçak göçmen taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı

PARTNERBeyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!Beyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!
Tilkinin fare avı kameradaTilkinin fare avı kamerada
Trenin altında feci şekilde can verdiTrenin altında feci şekilde can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.