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Hatay'da kaçak hap operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 11:50 | Son Güncelleme

Hatay'da kaçak hap operasyonu

Hatay'da düzenlenen operasyonda 20 bin kaçak uyarıcı hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'ndeki evde kaçak uyarıcı hap bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda 20 bin uyarıcı hap ele geçirildi.

Suriye uyruklu Shadi A. gözaltına alındı.

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