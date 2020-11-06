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Hatay’da kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 14:20 | Son Güncelleme

Hatay’ın Defne ilçesinde 450 litre sahte rakı, 15 litre bandrolsüz viski, 25 litre el yapımı şarap ele geçirildi.Defne İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Ballıöz Mahallesinde bir şüphelinin evinde izinsiz olarak ticari amaçlı sahte rakı ürettiği tespit edildi.

Hatay’da kaçak içki operasyonu

Hatay’ın Defne ilçesinde 450 litre sahte rakı, 15 litre bandrolsüz viski, 25 litre el yapımı şarap ele geçirildi.
Defne İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Ballıöz Mahallesinde bir şüphelinin evinde izinsiz olarak ticari amaçlı sahte rakı ürettiği tespit edildi. Evde, Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Öğle isimli uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada 5 adet jelikan bidon içerisinde 450 litre sahte rakı, 15 litre bandrolsüz viski, 25 litre el yapımı şarap, 43 Adet boş içki şişesi ve 1 adet damıtma teknesi ele geçirildi.
Şüpheli Z.H. gözaltına alınırken ele geçirilen kaçak içki Defne İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınmasının ardından imha edildi.
Şüpheli Z.H. Defne Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ifadelerinin alınması sonrasında serbest bırakıldı.

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