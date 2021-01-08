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Hatay’da kaçak içki operasyonu

08.01.2021 14:57 | Son Güncelleme:
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Hatay’da kaçak içki operasyonu

Hatay’ın Hassa ilçesinde yapılan kaçak içki operasyonunda, kaçak içkiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep’ten Hatay’a kaçak içki getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.Jandarma ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Hatay-Gaziantep karayolu Gülkent Mahallesi kavşağında yapılan yol kontrolü uygulamasında içerisinde A.A.

Hatay’ın Hassa ilçesinde yapılan kaçak içki operasyonunda, kaçak içkiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep’ten Hatay’a kaçak içki getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Hatay-Gaziantep karayolu Gülkent Mahallesi kavşağında yapılan yol kontrolü uygulamasında içerisinde A.A. ve A.H.K. isimli şahısların bulunduğu otomobilde arama yapıldı.
Aramada, 18 adet yaş üzüm likiti, 129 adet anason likiti, 19 adet rakı, 152 adet şarap, 32 adet viski, 16 adet votka, 3 adet Tequila, 2 adet likör, 2 adet etil alkol olmak üzere toplam 149 adet likit ile 226 adet şişe, kutu içerisinde 225 litre kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.H.K., ifadesinin alınmasını müteakip serbest kalırken, A.A. ise hakkında yurtdışı yasağı konularak denetimli serbestlik şartı ile serbest bırakıldı.

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