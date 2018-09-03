Hatay'da kaçak kazı operasyonu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, tarihi alanda kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Balarmudu Mahallesi eski kale mevkisindeki tarihi alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine, jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 farklı noktada her biri yaklaşık 8 metre derinliğinde kazı yapan A.K. (27), H.Y. (37) ve K.U. (36) isimli şahıslar suçüstü yakalandı.
Daha önce aynı suçlardan sabıkası olduğu tespit edilen şahıslar, savcılığa sevk edildi.
Operasyonda bulunan jeneratör, hilti, elektrik kablosu ve balyoz ile yaşam malzemelerine el konuldu.
İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı
Ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı
Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu
Hiçbir şey göründüğü gibi değildir!
Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz
Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!
AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı
Huawei para cezasına çarptırıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum