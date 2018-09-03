HABER

Hatay'da kaçak kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 18:16 | Son Güncelleme

Kırıkhan'daki operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, tarihi alanda kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Balarmudu Mahallesi eski kale mevkisindeki tarihi alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine, jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 farklı noktada her biri yaklaşık 8 metre derinliğinde kazı yapan A.K. (27), H.Y. (37) ve K.U. (36) isimli şahıslar suçüstü yakalandı.

Daha önce aynı suçlardan sabıkası olduğu tespit edilen şahıslar, savcılığa sevk edildi.

Operasyonda bulunan jeneratör, hilti, elektrik kablosu ve balyoz ile yaşam malzemelerine el konuldu.

PARTNEROryantal Didem’in şaşırtan değişim!Oryantal Didem’in şaşırtan değişim!
İstanbul, Kağıthane'de özel harekat polisi destekli operasyon!İstanbul, Kağıthane'de özel harekat polisi destekli operasyon!
Su parkında boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedaviye alındıSu parkında boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedaviye alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay kaçak kazı kazı

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, Trump'a şiir yazdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, Trump'a şiir yazdı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

İstanbul, Kağıthane'de özel harekat polisi destekli operasyon!

İstanbul, Kağıthane'de özel harekat polisi destekli operasyon!

Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı

Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı

MEBBİS girişi ile e-müfredat sistemi: Zümre oluşturma, yıllık plan nasıl yapılır?

MEBBİS girişi ile e-müfredat sistemi: Zümre oluşturma, yıllık plan nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.