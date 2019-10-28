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Hatay'da kaçak kazıya 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 17:35 | Son Güncelleme

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Yayladağı ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 kişi tutuklandı.
Yayladağı ilçesi Yoncakaya Mahallesi kırsalındaki arazide, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler kaçak kazı yaptıkları tespit edilen S.U., Y.K., C.Y., M.K., V.B. ve T.M.'yi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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