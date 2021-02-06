Hatay’da kaçak ve sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Hatay’da 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramada 26 şişe gümrük kaçağı içki, 24,8 kilogram boğma olarak tabir edilen el yapımı içki, 4 litre etil alkol, 4 kilogram içki aroması, 45 adet sahte bandrol, 155 adet marka etiketi, 14 adet şişe kapağı, 120 adet şişe kapağı kapşonu, 2 adet plastik huni ele geçirildi. Olayla ilgili U.E., V.Y., S.E. ile C.Y. isimli 4 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem uygulandı.

