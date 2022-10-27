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Hatay’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı

27.10.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 3 kilo 925 gram esrar, etil alkol, ruhsatsız silah ve kaçak içki ele geçirildi.

Hatay’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 3 kilo 925 gram esrar, etil alkol, ruhsatsız silah ve kaçak içki ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen kaçakçılık ile mücadele çalışmasında Dörtyol İlçesi Yeşilköy mahallesinde ikamet eden C.C. isimli şahsın evinde ve işyerinde, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile uyuşturucu madde arama köpeği Kobra ve Volta eşliğinde arama yapıldı.
Adreslerde yapılan aramada, 3 kilo 925 gram kubar esrar, 40 litre etil alkol, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız 9 mm. Tabanca, 73 adet tabanca fişeği, 8 Adet bandrolsüz içki ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıs C.C. gözaltına alındı.

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