Hatay'da kaçakçılıkla mücadele

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 şarjör ile 5 kalaşnikof tüfek dipçiği ele geçirildi, olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından elde edilen istihbarı bilgiler neticesinde, çok sayıda uzun namlulu silahın satılmak maksadıyla Reyhanlı ilçesine getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin ilçeye bağlı Göktepe Mahallesi jandarma sorumluluk alanındaki arazide yaptığı aramada, 9 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 şarjör ile 5 kalaşnikof tüfek dipçiği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan biri Suriyeli iki kişi sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

