Hatay'da kaçış hazırlığındaki FETÖ şüphelilerine operasyon

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’da Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) üyelerinin saklandığı hücre evlerine düzenlenen operasyonda 2’si kadın 5 şüpheli yakalandı. İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama emri bulunan FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişinin Hatay'da saklandığı ve deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine polis, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda kadın şüpheliler Z.T., B.A ile M.T., R.K. ve B.K. yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu adreslerde yapılan aramada 5 kullanıma hazır vaziyette paketli can yeleği ile örgüt içi haberleşmede kullandıkları değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin saklandıkları adreslerde kimliklerini gizlemek amacıyla kod adı kullandıkları, kapı komşularının ve bulundukları çevredeki herkesin şahısları gerçek isimleri İle değil kod isimleriyle tanıdıkları, örgüt üyesi kadınların yakalanma riskini azaltmak için eşlerinden ayrı adreslerde kaldığı tespit edildi. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

