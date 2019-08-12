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Hatay'da kamplardaki çocuklara bayram hediyesi dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 21:58 | Son Güncelleme

Hatay'da kamplardaki çocuklara bayram hediyesi dağıtıldı

Hatay'ın Yayladağı ve Reyhanlı ilçelerinde Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği (İMRA) tarafından kamplardaki Suriyeli çocuklara Kurban Bayramı dolayısıyla hediyeler dağıtıldı.

Dernek kurucu başkanı ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz öncülüğündeki heyet önce YİBO Geçici Barınma Merkezine gelerek Bayırbucak Türkmenlerini ziyaret etti.

Burada çocuklara oyuncak dağıtan Yılmaz, kamp sakinleri ile sohbet etti.

Kamptakilerin bayramlarını tebrik eden Yılmaz, Kamp Müdürü Mustafa Demirtaş’tan bilgi aldı.

Yılmaz, ardından Türkmenler tarafından yetiştirilen çilek bahçesini gezdi.

Daha sonra Reyhanlı ilçesine hareket eden heyet, burada da Yetim köyündeki Suriyeli çocuklara hediye dağıttı.

Ziyaretleri sırasında Yılmaz'a, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın ve Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bayırbucak Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz hatay reyhanlı Suriyeli sığınmacılar Yayladağı

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