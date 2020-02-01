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  4. Hatay'da karaya oturan kargo gemisine fırtına nedeniyle müdahale edilemiyor

Hatay'da karaya oturan kargo gemisine fırtına nedeniyle müdahale edilemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 09:38 | Son Güncelleme

Hatay'da karaya oturan kargo gemisine fırtına nedeniyle müdahale edilemiyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde fırtına nedeniyle dün karaya oturan kargo gemisini kurtarma çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle başlanamadı.

Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken fırtına nedeniyle dün Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturan ve olumsuz hava şartları nedeniyle kurtarılamayan Türk bayraklı bin 533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal 1" adlı gemiye müdahale edilemedi.

Sabahtan itibaren etkisini sürdüren fırtına, kurtarma çalışmalarının başlatılmasını engelledi.

Fabrikadan demir yüklemek için açıkta beklerken fırtınada sürüklendiği belirtilen gemi ve içindeki 10 kişilik mürettebatın kurtarılması için fırtınanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
fırtına gemi hatay karaya oturma

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