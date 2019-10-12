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Hatay’da kardeş korolardan konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 22:33 | Son Güncelleme

Hatay’da, kardeş koro olan Antakya Medeniyetler Korosu ve Leverkusen Musiki Cemiyeti Korosu birlikte konser verdi.Hatay Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) organizesinde üç semavi dine mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu ile birlikte büyük çoğunluğunun Almanya’da yaşayan Türklerden oluşan Leverkusen Musiki Cemiyeti Korosu Hatay Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Hatay’da, kardeş koro olan Antakya Medeniyetler Korosu ve Leverkusen Musiki Cemiyeti Korosu birlikte konser verdi.
Hatay Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) organizesinde üç semavi dine mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu ile birlikte büyük çoğunluğunun Almanya’da yaşayan Türklerden oluşan Leverkusen Musiki Cemiyeti Korosu Hatay Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Konserde ilk olarak sahne alan Leverkusen Musiki Cemiyeti Korosu Uşşak, Hicaz, Kürdilihicazkar ve Nihavend makamında eserler söyledi. Antakya Medeniyetler Korosu ise farklı dinlere ait ilahi ve farklı eserler seslendirdi.
Antakya Medeniyetler Korosunu yakından takip ettiklerini ve gurur duyduklarını ifade eden Leverkusen Musiki Cemiyeti Şefi İbrahim Emin İzgialp, Antakya Medeniyetler Korosu ile birlikte konser programına imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Koro üyelerinin büyük çoğunluğunun Almanya’da yaşayan Türklerden oluştuğunu söyleyen Şef İbrahim Emin İzgialp, Alman vatandaşların da yer aldığı korolarında Türk Sanat Müziğinin birbirinden güzel şarkılarını söylediklerini belirterek konsere ilgi gösteren herkese ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Terör unsurlarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır ötesinde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatına Antakya Medeniyetler korosu olarak tam destek verdiklerini ifade eden Şef Yılmaz Özfırat, “Antakya Medeniyetler Korosu olarak bu akşam seslendirdiğimiz ilahi ve kasidelerimizi aziz şehitlerimiz ve şu anda sınır ötesinde operasyonda olan kahraman Mehmetçiklerimiz için seslendirdik. Dualarımız kahraman askerlerimizle. Bu akşam bizlerle birlikte sahne alarak siz değerli dinleyenlerimize unutulmaz bir konser keyfi yaşatan Leverkusen Musiki Cemiyeti ekibine ve Hemşerimiz olan Şef İbrahim Emin İzgialp’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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