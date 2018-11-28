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Hatay'da kayıp çocuğun bulunma anı görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 21:25 | Son Güncelleme

Erzin ilçesinde tarım işçisi ailenin kaybolan 3 yaşındaki çocukları polis ekiplerince bulundu - Çocuğun bulunma anı ve yaşanan sevinç kameraya yansıdı

Hatay'da tarım işçisi ailenin kaybolan 3 yaşındaki çocukları polis ekiplerince bulundu.

Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde narenciye bahçesinde çalışan Sengur ailesi, öğle yemeğinin ardından 3 yaşındaki kızları Kısmet Sengur'un yanlarında olmadığını fark etti.

Çevrede bir süre kızlarını arayan ancak bulamayan aile, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine polis, jandarma ile Hatay, Adana ve Osmaniye'den AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, narenciye bahçesinde Kısmet'i bulmak için arama köpeği eşliğinde çalışma başlattı.

Kısmet, 5 saat süren çalışmanın ardından polis ekiplerince kaybolduğu yere 2 kilometre mesafede bulundu.

Kısmet'in bulunma anı ve polislerin sevinci cep telefonuyla görüntülendi.

Kontrol amaçlı hastaneye götürülen Kısmet Sengur daha sonra ailesine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Erzin hatay Kayıp

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