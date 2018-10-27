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Hatay'da kına gecesinde "maganda" kurşunuyla ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 23:51 | Son Güncelleme

Hatay'da kına gecesinde "maganda" kurşunuyla ölüm

Hatay'ın Belen ilçesindeki bir kına gecesinde havaya ateş edilmesi sonucu yaralanan kişi, hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Benlidere Mahallesi'ndeki bir kına gecesinde bazı kişiler silahlarla havaya ateş etti.

Bir silahtan çıkan kurşun, davetlilerden Emre Polat'a isabet etti.

Polat'ın yaralandığını görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Emre Polat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, olayda ölen Polat'ın kısa süre önce uzman çavuşluk görevinden istifa ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay maganda

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