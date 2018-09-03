Hatay'da kısa film festivalinin galası yapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "5. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet" kısa film festivalinin galası gerçekleştirildi.

Anıt Meydanı'nda düzenlenen galaya yoğun ilgi gösterildi. Galada, savaş mağduru kadınları konu alan bir defilede de düzenlendi.

Galada, sinevizyon gösterimi ile 7 Türk İslam büyüğünün öğretileri üzerine, savaşın mağdur çocuk ve kadınlarını konu alan 7 kısa filmin gösterimi yapıldı.

Festival Komite Başkanı Eda Sürmeli, yaptığı konuşmada, iyiliğe sevk eden karakterlerin öğretileriyle bu yıl savaşın mağdur kadınlarını ve çocuklarını konu aldıklarını söyledi.

Güzel hikayeleri kaleme alanları tebrik eden Sürmeli, "Amacımız bu filmler ile İskenderun, Bursa ve İstanbul gösterimlerimizi bitirdikten sonra dünya sinemasına açılmaktır. Filistin'in, Suriye'nin, Arakan'ın ve Bosna'nın, o acı ile yoğrulmuş toprakların bir nebze de olsa empatisini kurmaktır. Tüm insanlığı bu 7 kamil insanın öğretisinden hoşgörüye, iyiliğe ve sevgiye davet etmektir." diye konuştu.

İnsanlığın dini, dili, ırkı ve mezhebinin olmadığını dile getiren Sürmeli, sanat yoluyla verilen bu mesajla dünyada birçok kişiye ulaşılacağını kaydetti.

