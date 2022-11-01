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Hatay'da kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi intihar etti

01.11.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi daha sonra aracında seyir halindeyken kendini vurdu.

Alınan bilgiye göre, Ş.D, 31 EU 199 plakalı otomobiliyle, bir süre önce tartıştığı kız arkadaşı S.T'nin (32) Esentepe Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti.

Burada evinden çıkan S.T'ye tabancayla ateş eden Ş.D, aracıyla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, S.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ş.D, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken tabancayla kendini vurdu. Ş.D'nin kullandığı otomobil, park halindeki bir kamyonete çarparak durdu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Ş.D'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenazeler, otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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cinayet İntihar Hatay Antakya Defne kadın

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