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Hatay'da Koç Spor Fest'in şampiyonları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 13:16 | Son Güncelleme

Gençlik ve spor festivali Koç Spor Fest'in bahar etabının üçüncü ayağı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde tamamlandı

Koç Holding'in üniversiteli gençleri spor, müzik ve eğlence ile buluşturduğu, 62 branşta 26 bin üniversiteli sporcunun yarıştığı Koç Spor Fest'in bahar etabının üçüncü ayağı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde tamamlandı.

Üniversitede düzenlenen karate şampiyonasına kadınlarda 27, erkeklerde ise 26 üniversite katıldı. Kadın takım kata kategorisinde İstanbul Aydın Üniversitesi zirveyi elde ederken, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ikinci oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Bartın Üniversitesi ise üçüncülüğü paylaştı.

İstanbul Aydın Üniversitesi, erkek takım kata kategorisinde de şampiyonluğa ulaşırken, İstanbul Ticaret Üniversitesi ikinci oldu. Pamukkale Üniversitesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı.

Kadın takım kumite kategorisinde ise Marmara Üniversitesi birinci, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ikinci oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, üçüncülüğü elde etti.

Marmara Üniversitesi, erkek takım kumite kategorisinde de şampiyon olurken, İstanbul Aydın Üniversitesi ikinci sırada yer aldı. Bartın Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ise üçüncülüğe adını yazdırdı.

Koç Spor Fest kapsamında düzenlenen Salon Futbolu 1. Lig karşılaşmalarına kadınlarda 5, erkeklerde 7 üniversite katıldı.

Kadınlarda Giresun Üniversitesi, erkeklerde ise Aksaray Üniversitesi birinci olarak Süper Lig'e yükseldi. Kadınlarda ikinciliği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi elde ederken, Gümüşhane Üniversitesi üçüncü oldu. Erkeklerde ise Çukurova Üniversitesi ikinci, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı.

Koç Spor Fest'in bahar etabındaki final müsabakaları, 13-14 Mayıs tarihlerinde Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde cimnastik, atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, yüzme, futbol ve dağ bisikleti branşlarında yapılacak.

Etkinlik kapsamında bu yıl 19 Mayıs'ta Samsun'da "19 Mayıs'ın 100'üncü Yılında Yürüyoruz Yolunda" isimli yürüyüş de düzenlenecek.

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Bahar etabı hatay Koç Spor Fest

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