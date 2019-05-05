Hatay'da Koç Spor Fest'in şampiyonları belli oldu

Koç Holding'in üniversiteli gençleri spor, müzik ve eğlence ile buluşturduğu, 62 branşta 26 bin üniversiteli sporcunun yarıştığı Koç Spor Fest'in bahar etabının üçüncü ayağı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde tamamlandı.

Üniversitede düzenlenen karate şampiyonasına kadınlarda 27, erkeklerde ise 26 üniversite katıldı. Kadın takım kata kategorisinde İstanbul Aydın Üniversitesi zirveyi elde ederken, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ikinci oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Bartın Üniversitesi ise üçüncülüğü paylaştı.

İstanbul Aydın Üniversitesi, erkek takım kata kategorisinde de şampiyonluğa ulaşırken, İstanbul Ticaret Üniversitesi ikinci oldu. Pamukkale Üniversitesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı.

Kadın takım kumite kategorisinde ise Marmara Üniversitesi birinci, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ikinci oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, üçüncülüğü elde etti.

Marmara Üniversitesi, erkek takım kumite kategorisinde de şampiyon olurken, İstanbul Aydın Üniversitesi ikinci sırada yer aldı. Bartın Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ise üçüncülüğe adını yazdırdı.