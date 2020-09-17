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Hatay’da konargöçer dilenci operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 12:08 | Son Güncelleme

Hatay’da dilencilere yönelik yapılan operasyonda 33 kişi yakalanarak il dışına çıkarıldı.Merkez Antakya ilçesinde, vatandaşların şikayetleri üzerine bazı kişilerin çocukları istismar ederek dilenmeye zorladıkları ve kullandıklarını tespit eden Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlen bölgelere operasyon düzenlendi.Şehir dışından geldikleri tespit edilen, Hatay şehir merkezinde, boş arsalarda ve boş dükkanların önünde, kaldırımlarda çadır kuran dilencilere sabaha karşı operasyon düzenleyen ekipler 33 kişiyi yakalayıp şehir dışına çıkarttı.Çocuk Şube Müdürlüğünün koordinasyonundaki operasyona, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de destek verdiOperasyon esnasında dilenciler ekiplere direnmeye çalıştılar.Cezai işlem uygulandıktan sonra kendilerine tahsis edilen otobüslere bindirilen 33 kişi, eskort eşliğinde Osmaniye-Adana il sınırına bırakıldı.

Hatay’da dilencilere yönelik yapılan operasyonda 33 kişi yakalanarak il dışına çıkarıldı.
Merkez Antakya ilçesinde, vatandaşların şikayetleri üzerine bazı kişilerin çocukları istismar ederek dilenmeye zorladıkları ve kullandıklarını tespit eden Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlen bölgelere operasyon düzenlendi.
Şehir dışından geldikleri tespit edilen, Hatay şehir merkezinde, boş arsalarda ve boş dükkanların önünde, kaldırımlarda çadır kuran dilencilere sabaha karşı operasyon düzenleyen ekipler 33 kişiyi yakalayıp şehir dışına çıkarttı.
Çocuk Şube Müdürlüğünün koordinasyonundaki operasyona, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de destek verdi
Operasyon esnasında dilenciler ekiplere direnmeye çalıştılar.
Cezai işlem uygulandıktan sonra kendilerine tahsis edilen otobüslere bindirilen 33 kişi, eskort eşliğinde Osmaniye-Adana il sınırına bırakıldı.

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