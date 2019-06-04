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Hatay'da konteyner kentte bayram namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 07:09 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı bayram namazını barındıkları konteyner kentte kıldı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı bayram namazını yaşadıkları konteyner kentte kıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bulunan Boynuyoğun Konaklama Merkezi'ndeki Ensar Camisi'nde saf tutan Suriyeliler bayram namazını kıldı.

Namazın ardından Suriyeliler, ülkelerindeki savaşın bitmesi ve akan kanın durması için dualar etti.

Ülkelerinden uzakta bir bayramı daha geçirmenin burukluğunu yaşayan Suriyeliler cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştı.

Boynuyoğun Konaklama Merkezi yöneticileri tarafından camiden çıkan Suriyelilere çikolata ikram edildi.

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hatay Ramazan Bayramı

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