Hatay'da konteyner kentte ilk iftar

Hatay'da barınma merkezlerinde yaşayan Suriyeliler, ramazan ayının ilk iftarını gerçekleştirdi.

Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyeliler, bir ramazan ayına daha ülkelerinden ayrı girmenin burukluğunu yaşadı.

Barınma merkezinde yaşayan Mecida Ramadan, Suriye'deki iç savaş dolayısıyla 7 yıl önce 3 çocuğuyla Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Ramadan, 7 yıl önce rejim güçlerinin hava saldırısında evlerine bomba isabet etmesi sonucu eşini kaybettiğini belirtti.

Kendilerine kucak açan Türkiye'ye minnet borçlu olduklarını ifade eden Ramadan, şöyle konuştu:

"Eşimi Suriye'de kaybettikten sonra Suriye'de 3 çocuğumun hayatından endişe ettiğim için Türkiye'ye sığındım. Türkiye'de 7 Ramazan Bayramı geçirdim. Bugün de yeni bir ramazan ayının ilk günü. Çocuklarımla ilk iftarımızı açtık. Evet Türkiye'de mutluyum ancak yüreğimde bir eksiklik var. Ülkemden uzaktayım. Orada bulunan akrabalarımdan uzağım. Yine de buna şükrediyorum. İnşallah ülkemde olaylar biter ve ülkemize döneriz."