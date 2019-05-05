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Hatay'da konteyner kentte ilk teravih

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 22:49 | Son Güncelleme

Konteyner kentte yaşayan Suriyeliler, ilk teravih namazını barınma merkezindeki camide kıldı

Hatay'daki konteyner kentte yaşayan Suriyeliler, ilk teravih namazını barınma merkezindeki camide kıldı.

Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde kalan, aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Suriyeli ilk teravih namazı için barınma merkezinde bulunan Ensar Camisi'ne akın etti.

Suriyeliler, imam Muhammed Ahmet Raai, tarafından kıldırılan ilk teravih namazının ardından ülkelerindeki olayların bitmesi ve iç savaşta hayatını kaybedenler için dua etti.

Cami İmamı Raai, AA muhabirine yaptığı açıklamada ramazana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazanın başta Müslümanlar olmak üzere tüm dünyaya barış getirmesini dileyen Raii, "Bu mübarek gecede Allah'tan herkese sağlık ve afiyet diliyorum. İnşallah en kısa zamanda ülkemdeki olaylar biter ve ülkemize döneriz." dedi.

Muhammed Hasan Kerim de bir daha ki ramazanı ülkesinde geçirmeyi istediğini söyledi. Kerim, Türkiye'de kendilerine her türlü kolaylığın sağlandığını belirterek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

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hatay ilk teravih Suriyeliler

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