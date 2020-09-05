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Hatay’da kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 21:24 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi.İlçeye bağlı YeniKöy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi.
İlçeye bağlı YeniKöy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile 2 helikopter, 40 arazöz, 15 su tankı ve 4 dozer sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmasının ardından tekrardan başlayarak, ağaçlar alev alev yanmaya başladı.

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