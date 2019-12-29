HABER
  4. Hatay’da köpeğin zehirlenerek öldürülmesine soruşturma

Hatay’da köpeğin zehirlenerek öldürülmesine soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 14:55 | Son Güncelleme

Hatay’ın Hassa ilçesi Aşağı Karafakıllı Mahallesi’nde önceki hafta meydana gelen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüyle ortaya çıkan zehirlenen çoban köpeğin ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.

Hatay’da köpeğin zehirlenerek öldürülmesine soruşturma

Hatay’ın Hassa ilçesi Aşağı Karafakıllı Mahallesi’nde önceki hafta meydana gelen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüyle ortaya çıkan zehirlenen çoban köpeğin ölümü hakkında soruşturma başlatıldı. Görüntülere hayvanseverler de büyük tepki gösterdi.
Hassa Kaymakamlığı yaklaşık iki hafta önce meydana gelen ancak bugün sosyal medyada yayınlanan görüntüyle ortaya çıkan çoban köpeğinin ölümü hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Başta Twitter olmak üzere bazı sosyal medya hesaplarında zehirlenme emaresi gösteren bir çoban köpeğinin bir çukura titreyerek düştüğünü ve bir şahsın ise köpeğin başında beklediğini gösteren görüntünün Hassa ilçesi ilgili güvenlik ve asayiş birimlerince farkedilmesi ihbar kabul edilerek ivedi olarak gerekli tahkikata başlanılmıştır. Görüntüde yer alan şahıs bir saat içerisinde tespit edilmiş ve ikamet ettiği mahalleye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ulaşmıştır. Adli makamların talimatıyla görüntülerde yer alan aynı zamanda köpeğin sahibi olan çoban A.B. ve görüntüyü kayda alan akrabası A.B. isimli şahısların ifadeleri alınarak adli soruşturma işlemine vakit kaybedilmden başlanmıştır. Söz konusu görüntüde yer alan yaşanan üzücü olaya ilişkin Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli süreç devam etmektedir" denildi.

Hayvanseverlerden tepki
Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Başkanı E. Yasin Yılmaz, yaptığı açıklamada, sosyal medyadaki görüntünün, 2019 yılının en dehşet görüntüsü olduğunu ifade etti. Kendilerine de gönderilen bir köpeğin zehirlendiği ve çukura atıldığını gördüklerinde şok geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, ”Görüntüleri izledikten sonra yapmış olduğumuz araştırmalarda, Abidin B’ye ait olduğunu öğrendik. Görüntüyü defalarca izledik ve dikkatimizi köpeğin yanında bulunan şahsın elindeki şırınga çekti. Görüntüleri 3 kat yavaşlattığımızda şırınga bariz bir şekilde belli oluyor ve bunun üzerine bizlerde savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Suçluların biran önce yakalanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.
Yılmaz, ”2019 yılında birçok vahşet görüntüsü gördük ama bu görüntü kadar bizleri üzen yaralayan bir görüntü olmadı. 2019 bu kötü görüntü ile kapatmanın acısı içindeyiz" ifadesini kullandı.

Hatay’da köpeğin zehirlenerek öldürülmesine soruşturma

2 milyon TL teklif verildi, satmadı! Fiyatı dudak uçuklattı2 milyon TL teklif verildi, satmadı! Fiyatı dudak uçuklattı
Ankara’da 3 alt geçit çalışması tamamlandıAnkara’da 3 alt geçit çalışması tamamlandı
Aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik olduAynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

81 ile genelge! On binlerce polise görev

81 ile genelge! On binlerce polise görev

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kars'ta deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta deprem!

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan TIR markete girdi

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan TIR markete girdi

Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

İstanbul Valiliği açıkladı! İşte yılbaşında alınacak tedbirler

İstanbul Valiliği'nden yılbaşı açıklaması

Tavanı delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar

'Pes' dedirten olay! 18 kilo altını bakın nasıl çaldılar

Gazeteci Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.