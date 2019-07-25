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Hatay’da korkutan yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 21:54 | Son Güncelleme

Hatay’ın Antakya ilçesinde kayalık alanda orman yangını çıktı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde kayalık alanda orman yangını çıktı. Yangında dağdan düşen kaya parçaları bir evin içine düştü.
Edinilen bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı eteği St. Pierre Kilisesi yakınlarında kayalık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Antakya Orman İşletme Ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin müdahalede bulunduğu yangın 1 saat içerisinde söndürüldü. Yangın sonrası yaklaşık 10 dönümlük alan kül oldu.

Dağdan yuvarlanan kaya eve düştü
Kayalık alanda çıkan yangında yuvarlanan kaya parçaları Aynur A., isimli bir vatandaşın evine düştü. Olayda şans eseri kimseye bir şey olmazken, AFAD Ekipleri evde inceleme başlattı.

Hatay’da korkutan yangını

Hatay’da korkutan yangını

Hatay’da korkutan yangını

Hatay’da korkutan yangını

Hatay’da korkutan yangını

Hatay’da korkutan yangını

Hatay’da korkutan yangını

Hatay’da korkutan yangını

Hatay’da korkutan yangını

Hatay’da korkutan yangını

Hatay’da korkutan yangını

Hatay’da korkutan yangını

Hatay’da korkutan yangını

Hatay’da korkutan yangını

Hatay’da korkutan yangını

Hatay’da korkutan yangını

Hatay’da korkutan yangını

Hatay’da korkutan yangını

Hatay’da korkutan yangını
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