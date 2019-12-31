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  4. Hatay’da ‘Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız’ programı düzenlendi

Hatay’da ‘Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız’ programı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 00:49 | Son Güncelleme

Hatay’da düzenlenen ’Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız’ programında Hak-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan derisinin rengi, konuştuğu dil, yaşadığı coğrafya, inancı ne olursa olsun mazlumların yanında olacaklarını söyledi.Hatay’da Merkez İlçe Antakya Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda Hak - İş Hatay İl Başkanlığı ve Hak - İş Kudüs Komitesi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız’ programı düzenlendi.

Hatay’da düzenlenen ’Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız’ programında Hak-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan derisinin rengi, konuştuğu dil, yaşadığı coğrafya, inancı ne olursa olsun mazlumların yanında olacaklarını söyledi.
Hatay’da Merkez İlçe Antakya Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda Hak - İş Hatay İl Başkanlığı ve Hak - İş Kudüs Komitesi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız’ programı düzenlendi. Programa Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Hak - İş Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti İstanbul Milletvekili TBMM Türkiye - Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, TBMM Türkiye - Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucu Başkanı ve Hak - İş Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi katıldı.
Program da konuşan Filistin Devleti Büyükelçisi Faed Mustafa desteklerinden ötürü Türkiye’ye teşekkür ederek “böyle bir günde, böyle bir konferans düzenlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün burada Filistin için toplanıp, destek verdiğiniz için Türkiye Cumhuriyeti’ne ve sizlere şükranlarımı sunuyorum. Gerek Türkiye’ye gerekse bizlere zorlukları çıkarıyorlar bizim yerlerimizi almaya çalışıyorlar. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir ümmet kurmak için çalışıyoruz” dedi.
Hak - İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan zulme karşı direnmek ve ona karşı mücadele etmek zorunda olduklarını belirterek “Ülkemizin ve bölgemizin bütün mazlumlarına bizim borcumuz var. Biz bunu Hak-İş kongre kararı ile bunu dünyaya ilan ettik. O zaman derisinin rengi, konuştuğu dil, yaşadığı coğrafya, inanç ne olursa olsun biz mazlumdan yanayız. Biz zulme karşı direnmek ve ona karşı mücadele etmek zorundayız. Selahaddin Eyyübi Hazretleri’nin kabrini başına gidip Selahaddin yine geldik diye söylediği söz var ya çok acı bir şey. Selahaddin’in kabrine ayağını koyup Selahaddin biz geldik diyor. Biz şimdi buradan mesaj vereceğiz. 1917’de hüzünle terk ettiğimiz Kudüs’e tekrar geri döneceğiz biz de Selahaddin’in kabrine gidip diyeceğiz ki Ey büyük komutan, ey Kudüs’ün fatihi, ey kahraman bizde geri geldik diyeceğiz. Bunu demek boynumuzun borcu” ifadelerine yer verdi.
Programın sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

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