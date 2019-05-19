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Hatay'da kuruyan derelerdeki balıklar kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 14:22 | Son Güncelleme

Hatay'da kuruyan derelerdeki balıklar kurtarıldı

Hatay'da, kuruyan derelerde kalan yavru balıklar file ve kovalarla toplanarak göle bırakıldı.

Merkez Antakya ilçesine bağlı Alahan ve Aşağıoba mahallelerindeki derelerin havaların ısınmasıyla birlikte çekilmeye başlaması sonrası bazı yerlerde kalan su birikintilerinde yavru balık bulunduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Hatay Tabiatı Koruma Derneği üyeleri derelerde kalan balıkları file ve kova yardımıyla toplayarak kamyonet kasasında brandayla oluşturdukları havuza doldurdu.

Ekipler daha sonra toplanan balıkları Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'ne bıraktı.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği üyesi Mahmut Yıldırım, gazetecilere, derelerde küçük su birikintilerinde kalan ve ölmek üzere olan yavru balıkları kurtardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yıldırım, balıkların toplanmasında kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Amik Ovası balık hatay Kırıkhan

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