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Hatay'da "kuzey kamışçını" görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 11:47 | Son Güncelleme

İklim özelliği ve bitki çeşitliliği sayesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan ve göçmen kuşların uçuş güzergahında bulunan Hatay'da, kuş türlerinden "kuzey kamışçını" görüntülendi - Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan: - "Şu ana kadar 369 kuş türü saptadık. 369'uncu türümüz "kuzey kamışçını." Geçen hafta Hatay'ın en zengin kuş gözlem alanı olan Samandağ ilçesindeki deniz kıyısında yer alan küçük bir sulak alan var, Milleyha olarak da biliniyor ve bu türe orada rastladık" - "Türkiye'de şu ana kadar altı defa gözlenmişti, biz Hatay'da ilk kez gördük ve Türkiye'nin de yedinci kaydı olmuş oldu"

LALE KÖKLÜ - Finlandiya-Sibirya arasında kuluçkaya yatıp Hindistan-Sri Lanka bölgelerinde kışı geçiren kuş türlerinden "kuzey kamışçını" (Acrocephalus dumetorum), Hatay'da görüntülendi.

Bitki örtüsü ve iklim özellikleriyle önemli bir göç yolu üzerinde bulunan Hatay'da, Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneğinin de katkılarıyla şimdiye kadar 368 kuş türü tespit edildi.

Arazide yapılan çalışmalar kapsamında geçen hafta objektiflere yakalanan "kuzey kamışçını" ile bu sayı 369'a yükseldi.

Daha önce de Türkiye'nin farklı illerinde altı kez görülen "kuzey kamışçını" kuşu, narin duruşu ve ezgili ötüşüyle dikkati çekiyor.

Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan, Türkiye genelinde bugüne kadar 486 kuş türünün bulunduğunu ve bu rakamın Avrupa ülkeleri arasında epey yüksek bir rakama karşılık geldiğini söyledi.

Hatay'da ise şu ana kadar 369 kuş türü tespit edildiğini belirten Atahan, şöyle devam etti:

"Bu sayının bir kısmı bizim dernek veyahut gözlem topluluğu oluşmadan önce bazı akademisyenlerin yaptığı çalışmalar kapsamında toplandı ancak çok sınırlıydı. Amik Gölü'nün yaşadığı dönemlere ait birkaç tane yayın vardı, onun dışında Hatay ile ilgili çok veri yoktu. Bizim topluluğun çalışmalarıyla birlikte epey bir ivme kazandı, şu ana kadar 369 kuş türü saptadık. 369'uncu türümüz "kuzey kamışçını." Geçen hafta Hatay'ın en zengin kuş gözlem alanı olan Samandağ ilçesindeki deniz kıyısında yer alan küçük bir sulak alan var, Milleyha olarak biliniyor ve bu türe orada rastladık. "Kuzey kamışçını" küçük, kahverengi bir kuş türü. Finlandiya-Sibirya bölgesi veya Avrupa'nın doğu tarafı ile Sibirya'nın güneyi diyebileceğimiz bir bölgede kuluçkaya yatıp Hindistan-Sri Lanka taraflarında da kış aylarını geçiren bir tür. Bazen göç sırasında yolları, rotaları değişken olabiliyor, farklı yollara sapabiliyorlar. Türkiye'de şu ana kadar altı defa gözlenmişti, biz Hatay'da ilk kez gördük ve Türkiye'nin de yedinci kaydı olmuş oldu."

Bu türün Hatay'da "saz kamışçını" türüyle benzerlik gösterdiğini aktaran Atahan, kanatlarındaki bazı detay farklılıklarından ve ötüş ezgilerinden iki türün ayırt edilebileceğini kaydetti.

Hatay'daki zengin kuş türü varlığını tehdit eden en önemli iki sebebin avcılık ve doğanın insan eliyle tahrip edilmesi olduğuna dikkatleri çeken Atahan, bunun çözümünün de ilkokuldan itibaren eğitimle mümkün olacağını sözlerine ekledi.

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hatay kuş türü

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