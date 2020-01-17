HABER
  4. Hatay'da lisedeki 16 mevcutlu sınıfın tamamı takdir belgesi aldı

Hatay'da lisedeki 16 mevcutlu sınıfın tamamı takdir belgesi aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:15 | Son Güncelleme

Hatay'da lisedeki 16 mevcutlu sınıfın tamamı takdir belgesi aldı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki meslek lisesinde karneleri dağıtılan 16 mevcutlu bir sınıfındaki tüm öğrenciler takdir belgesi almaya hak kazandı.

İskenderun Demir Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12-B sınıfı büro bölümü öğrencileri, devamsızlık yapmadan girdikleri derslerde gösterdikleri başarılarını sınavlarda da sürdürdü.

Eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasıyla karneleri dağıtılan lise 4. sınıf öğrencileri, takdir belgeleriyle evlerine döndü.

Bölüm öğretmeni Arzu Altunbaş, AA muhabirine, meslek hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Oldukça mutlu olduklarını belirten Altunbaş, "Sınıfta bulunan 16 öğrencimin hepsi takdir aldı. Bu bizi çok gururlandırdı. Öğrencilerimi özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum. Emeklerimizin karşılığını hem onlar hem de biz bu dönem aldık. Ayrıca dönem birinci ve üçüncüsünü de yine aynı sınıftan çıkarmakta oldukça heyecan verici bir durum." ifadesini kullandı.

Matematik öğretmeni Mustafa Vural da daha önce başarılı öğrenciler yetiştirdiğini fakat sınıfın tamamının takdir belgesi aldığı bir durumla ilk defa karşılaştığını dile getirdi.

Sınıf öğrencilerinden ve okulun dönem birincisi Gökçe Çelebi ise elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
2 çocuk annesi kadını boğarak öldürdükten sonra cesedini gömen emekli öğretmene iyi hal indirimi ile 25 yıl hapis2 çocuk annesi kadını boğarak öldürdükten sonra cesedini gömen emekli öğretmene iyi hal indirimi ile 25 yıl hapis
17 ilde aranan suç makinesi Gaziantep’te yakalandı17 ilde aranan suç makinesi Gaziantep’te yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim hatay iskenderun takdir belgesi

En Çok Okunan Haberler

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, DHMİ'ye 22.4 milyon euro ek ödeme yapacak

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, DHMİ'ye 22.4 milyon euro ek ödeme yapacak

Esenyurt'ta korku dolu anlar! Çocukların imdadına vatandaşlar yetişti

İstanbul'da korku dolu anlar! Çocuklar mahsur kaldı

Güngören'deki doğal gaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

Patlama anı kamerada!

Anayasa Mahkemesi'nden gece alkollü içki satışına verilen ceza ile ilgili karar!

AYM'den gece alkollü içki satışına verilen cezayla ilgili karar!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

MEB'den yeni Doğa Koleji açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.