Hatay'da makilik alanda yangın

Hüseyin BOZOK HATAY (DHA) HATAY'ın Samandağ ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın zeytin ağaçlarının da bulunduğu 15 dönüm alana zarar verdi. Samandağ İlçesine bağlı Aknehir Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alınan ihbar üzerine Samandağ Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler harekete geçti. Havadan da müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre, içinde çok sayıda zeytin ağacının olduğu 15 dönümlük alan zarar gördü.

