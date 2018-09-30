HABER

Hatay'da makilik ve ormanlık alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 16:44 | Son Güncelleme

Kırıkhan ve Antakya ilçelerinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangınlarda yaklaşık 3,5 hektarlık alan zarar gördü

Hatay'ın iki ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

Kırıkhan ilçesine bağlı Alaybeyli Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle tarım alanında başlayan yangın makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı ve Hatay Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 2 hektar civarında makilik alan zarar gördü.

Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangında havadan ve karadan yapılan çalışmalarla söndürüldü.

Yangında yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Hatay, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 157 orman yangını çıktığı belirtti.

Ketmen, orman yangınlarının 88'inin Hatay'da çıktığını aktararak vatandaşlardan daha duyarlı olmasını istedi.

PARTNERSperm kalitesini arttıran sağlıklı besinlerSperm kalitesini arttıran sağlıklı besinler
Diyarbakır'da sokakta mendil satan çocuklar 'Şirin Baba' kafede eğlendiDiyarbakır'da sokakta mendil satan çocuklar 'Şirin Baba' kafede eğlendi
Fırtınayı bekleyen Trakya'ya yağmur hakimFırtınayı bekleyen Trakya'ya yağmur hakim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay maki orman yangın

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

Korkutan rapor: Şehrin yüzde 90'ı kanser riski altında

Korkutan rapor: Şehrin yüzde 90'ı kanser riski altında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.