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Hatay’da mazgal hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 15:17 | Son Güncelleme

HATAY'da kağıt toplayan bir kişi, yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki mazgal kapağını çaldı.

Hatay’da mazgal hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da kağıt toplayan bir kişi, yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki mazgal kapağını çaldı. Hırsızlık anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Hatay’ın Merkez Antakya ilçesi Meydan Mahallesi’nde el arabasıyla kağıt toplayan bir kişi, sokaktaki mazgal kapağını çaldı. Bu anlar ise bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde el arabasıyla sokağa gelen kimliği belirsiz kişi, önce çevreyi gözlemliyor. Ardından da yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki mazgal kapağını çıkarıp, el arabasına yüklüyor. Bölgeden hızlıca uzaklaşıyor. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Hatay’da mazgal hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

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