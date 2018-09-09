Hatay'da merhum Alparslan Türkeş'i anma etkinlikleri

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, merhum Alparslan Türkeş'i anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aba Güreşi Şampiyonası'nda başpehlivanlığı Mahmut Çayırcı kazandı.

Şampiyona, ilçe merkezindeki Devrent Mesire Alanı'nda final maçlarıyla son buldu.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın katkısıyla, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Hatay İl Temsilciliğince 12 sıklette yapılan organizasyonda 4 ilden 497 sporcu mücadele etti.

Toplam 23 bin lira para ödüllü şampiyonada dereceye girenlere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Milletvekili Kaşıkçı, yaptığı açılış konuşmasında, Yayladağı'nın aba güreşinin anavatanı olduğunu söyledi.

Ömrü yettikçe her yıl yaz aylarının sonunda bu etkinliği Yayladağı'nda gerçekleştireceklerini aktaran Kaşıkçı, "Yiğidin harman olduğu yerde bulunmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Kaşıkçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"24 Haziran seçimleri öncesi bir sözüm vardı. 'Yayladağı'nda aba güreşlerini hep belediye başkanları düzenliyor, yükün hepsini onlar sırtlıyor. Bir güreş de biz düzenleyelim.' dedik ve bugün sözümüzü tutuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güreş bir kereye mahsustu fakat şu tabloyu gördükten sonra bu şampiyonayı geleneksel hale getirip inşallah her yıl düzenleyeceğiz."