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Hatay'da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, Ermenilerin oturduğu Vakıflı Mahallesi'nde 'Meryem Ana Yortusu' ve 'Üzüm Bayramı' kutlandı.

Hatay'da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesinde, Ermenilerin oturduğu Vakıflı Mahallesi'nde 'Meryem Ana Yortusu' ve 'Üzüm Bayramı' kutlandı.
Meryem Ana Kilisesi'nde Hatay Ermeni Kiliseleri din görevlisi Avedis Tabaşyan'ın yönettiği ayinde ilahiler okundu ve dualar edildi. Ayinin ardından bahçede katılımcılara üzüm ve geleneksel yemek Hrisi dağıtıldı. Tabaşyan, burada yaptığı konuşmada her yıl olduğu gibi bu yıl da Meryem Ana'nın göğe yükselişini kutladıklarını söyledi. Yurt içi ve yurt dışından ilçeye özel misafirlerin geldiğini belirten Tabaşyan, "Her sene yaşadığımız o güzel halay, o güzel eğlence, mutluluk bu sene Alevi kardeşlerimizin, Alevi komşularımızın Gadir-i Hum Bayramlarıyla bütünleşti. Sanırım dün geceden bugüne herkes Samandağ’dan bayram coşkusunu bütün dünyaya örnek olarak gösterdi. Dünyada barış nidaları atılırken, burada nida değil yaşanan bir gerçeği ortaya koydu" dedi.
Hataylı olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Tabaşyan, "Yaşanan bir şehir, yaşanıldığını gösteren bir şehir, kardeşliğin bu dünyadaki en büyük değer olduğunu gösteren bir şehir ve böyle de devam etmesini temenni ediyoruz. Bütün dualarımızı bu yönde ettik. Tanrı bütün ülkemizi korusun" diye konuştu.
Vakıflı Mahallesi Muhtarı Berç Kartun da Meryem Ana Yortusu'nu her yıl olduğu gibi bu yıl da en içten duygularla kutladıklarını belirtti.
Vakıflı Mahallesi Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar da Meryem Ana Yortusu'nun bu yıl Alevi komşularının Gadir-i Hum bayramıyla aynı güne denk geldiğine dikkat çekerek, "Beraber kazanlarımızı kaynattık. Dualarımız beraber yerden göğe yükseldi. Anadolu’da gerçekleştirdiğimiz bu kardeşlik ortamımızın bütün dünyaya örnek olmasını diliyoruz" dedi.

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Hatay'da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandıHatay'da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandıHatay'da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandıHatay'da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı

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Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandıHatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı
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