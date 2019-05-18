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Hatay’da mesire alanında yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 15:26 | Son Güncelleme

Hatay’da mesire alanında yangın çıktı.

Hatay’da mesire alanında yangın çıktı. Yangında 2 dekarlık orman tahrip oldu.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi’ndeki mesire alanı Karataş mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Orman İşletme Müdürlüğü ve Kırıkhan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangında yaklaşık 2 dekarlık kızılçam ormanı tahrip oldu. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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